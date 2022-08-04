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Президент «Коринтианс»: «Мы следим за Роналду. Вдруг ему захочется поиграть в Бразилии»

Президент «Коринтианс» заявил об интересе к Роналду
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Коринтианс» Дуилио Монтейро Алвес заявил об интересе к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он не исключил, что 37-летнему португальцу захочется поиграть в Бразилии.

«Да, я мечтаю по-крупному, — приводит слова Алвеса Marca со ссылкой на Ulissescast. — Это же «Коринтианс»! В футболе возможно все. Я обязан делать все, что в моих силах, на благо клуба. Возможен ли такой трансфер? Я не знаю. Мы не пытались заключить сделку, не изучали варианты, но мы следим за Роналду. Представьте, что вдруг ему захочется поиграть в Бразилии».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/en/football/transfer-market/2022/08/04/62eb987e268e3ee75c8b45ac.html
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Коринтианс
ФК Манчестер Юнайтед
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