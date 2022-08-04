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Аспиликуэта продлил контракт с «Челси»

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Сесар Аспиликуэта.
Фото ФК «Челси»

Защитник Сесар Аспиликуэта продлил контракт с «Челси», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на два года. Прошлый конракт действовал до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Аспиликуэта сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/azpilicueta-commits-to-chelsea
Сесар Аспиликуэта
ФК Челси
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