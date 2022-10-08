«Лестер» хочет подписать вратаря «Специи» Драговски зимой

«Лестер» интересуется вратарем «Специи» Бартоломеем Драговски, сообщает Meczyki.

Английский клуб собирается усилить вратарскую позицию и хочет подписать 25-летнего поляка в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Драговски пропустил 15 голов в 8 матчах, отыграв 1 встречу на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.