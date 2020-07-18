Лэмпард заявил, что ВАР помогает «МЮ». Сульшер ответил

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на обвинения в помощи его команде со стороны ВАР. Ранее с этой претензией выступил рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард.

— Если вы хотите фактов — не хочу звучать как один тренер, говорящий о фактах, — но если вы находитесь в офсайде, значит вы в офсайде... На самом деле это я должен жаловаться, что арбитры на поле принимают решения против нас, — цитирует Goal Сульшера.