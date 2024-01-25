Лэмпард — о Салахе и Де Брейне в «Челси»: «Многие игроки не подошли той команде»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает об игроке «Ливерпуля» Мохамеде Салахе и хавбеке «Манчестер Сити» Кевине Де Брейне. Оба футболиста ранее выступали в составе лондонского клуба.

«Когда речь заходит об игроках, которые сделали «Челси» успешным, всегда нужно помнить и о менталитете той команды и владельца клуба. Второе место для нас было катастрофой. Я это сам чувствовал, это чувствовали все. К нам приходили многие футболисты, тот же Кевин Де Брейне, который затем ушел, и Мохамед Салах. Многие игроки не подходили той команде», — приводит слова Лэмпарда журналист Дэйв Оккоп.

Салах играл в «Челси» с 2014 года, а в 2016-м покинул лондонский клуб. Де Брейне играл в английской команде с 2012 по 2014 год.