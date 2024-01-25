Клопп: «Салах — самый преданный египтянин, которого я когда-либо встречал в своей жизни»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о нападающем Мохамеде Салахе, который вернулся в расположение клуба из сборной Египта из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.

«Если кто-то сомневается в преданности Мо Салаха, думаю, ему стоит задать пару вопросов самому себе. Он самый преданный египтянин, которого я когда-либо встречал в своей жизни», — цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Салах получил повреждение в матче за сборную Египта против Ганы (2:2) на Кубке Африки. Ранее федерация футбола Египта объявила, что 31-летний форвард из-за травмы пропустит 2 матча команды на турнире.

Позже стало известно, что Салах возвращается в расположение «Ливерпуля» для прохождения реабилитации.