«Манчестер Сити» подписал Эчеверри из «Ривер Плейт»
«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Клаудио Эчеверри.
18-летний футболист подписал контракт с клубом до конца сезона-2027/28. До января 2025 года он продолжит выступать за родной «Ривер Плейт».
Эчеверри дебютировал за «Ривер Плейт» прошлым летом и провел за команду 6 матчей, отметившись голевой передачей.
В составе юношеской сборной Аргентины U17 Эчеверри забил 13 голов в 22 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|21
|14
|6
|1
|47-18
|48
|
2
|Ман. Сити
|20
|13
|4
|3
|48-23
|43
|
3
|Арсенал
|21
|13
|4
|4
|42-20
|43
|
4
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|43-27
|43
|
5
|Тоттенхэм
|21
|12
|4
|5
|44-31
|40
|
6
|Вест Хэм
|21
|10
|5
|6
|35-32
|35
|
7
|Брайтон
|21
|8
|8
|5
|38-33
|32
|
8
|МЮ
|21
|10
|2
|9
|24-29
|32
|
9
|Челси
|21
|9
|4
|8
|35-31
|31
|
10
|Ньюкасл
|21
|9
|2
|10
|41-32
|29
|
11
|Вулверхэмптон
|21
|8
|5
|8
|30-31
|29
|
12
|Борнмут
|20
|7
|4
|9
|28-39
|25
|
13
|Фулхэм
|21
|7
|3
|11
|28-36
|24
|
14
|Брентфорд
|20
|6
|4
|10
|29-33
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|21
|5
|6
|10
|22-34
|21
|
16
|Нот. Форест
|21
|5
|5
|11
|26-38
|20
|
17
|Эвертон
|21
|8
|3
|10
|24-28
|17
|
18
|Лутон Таун
|20
|4
|4
|12
|24-38
|16
|
19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21-42
|12
|
20
|Шеффилд Юн.
|21
|2
|4
|15
|17-51
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.01
|22:30
|
Нот. Форест – Арсенал
|- : -
|30.01
|22:45
|
Фулхэм – Эвертон
|- : -
|30.01
|22:45
|
Лутон Таун – Брайтон
|- : -
|30.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
|- : -
|30.01
|23:15
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|- : -
|31.01
|22:30
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|- : -
|31.01
|22:30
|
Ман. Сити – Бернли
|- : -
|31.01
|23:15
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|1.02
|22:30
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|1.02
|23:15
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|17
|1
|7
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|17
|1
|6
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