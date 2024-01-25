«Манчестер Сити» подписал Эчеверри из «Ривер Плейт»

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Клаудио Эчеверри.

18-летний футболист подписал контракт с клубом до конца сезона-2027/28. До января 2025 года он продолжит выступать за родной «Ривер Плейт».

Эчеверри дебютировал за «Ривер Плейт» прошлым летом и провел за команду 6 матчей, отметившись голевой передачей.

В составе юношеской сборной Аргентины U17 Эчеверри забил 13 голов в 22 матчах.