Лэмпард поругался с Клоппом во время матча. Звучали нецензурные выражения

Во время матча 37-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси» (5:3) произошла перепалка между главными тренерами команд Юргеном Клоппом и Фрэнком Лэмпардом. Видео опубликовал британский таблоид Mirror.

Услышав на скамейке «красных» заявления о том, что был фол, Лэмпард закричал: «Как это фол? Там нет фола!». Он двигался в сторону скамейки «Ливерпуля» и кричал на помощника Клоппа Пепа Линдерса. «Тогда садись», — ответил Линдерс. Клопп же попросил Лэспарда успокоиться и сказал ему, чтобы он не разговаривал с его ассистентом. «Нет, он «наезжает» на меня, я кое-что, черт побери (в оригинале тренер употребил нецензурное слово — Прим. «СЭ»), скажу!».

Затем кто-то на скамейке «Ливерпуля» сказал, что это все-таки фол. «Это не нарушение!, — закричал тренер «Челси», нецензурно выругавшись». Я тебя не спрашивал, заткнись!" Клопп возмутился и сказал: «Эй!», но Лэмпард ответил: «Да пошел ты тоже! Ты выиграл только один титул, иди ты!»

«Ливерпуль» ранее стал чемпионом Англии после 30-летнего перерыва.