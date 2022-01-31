Лэмпард: «Мое первое послание игрокам «Эвертона» — мы должны быть единым целым»

Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после заключения контракта с «Эвертоном», где теперь он будет главным тренером.

«Для меня это большая честь. С нетерпением жду начала работы. Я уже общался с владельцем и президентом клуба. Надеюсь, они почувствовали мою амбициозность и желание упорно работать для достижения поставленных целей.

Мое первое послание игрокам — мы должны быть единым целым. Будем делать свою работу, а фанаты всегда нас поддержат», — цитирует тренера сайт «ирисок».

Соглашение с Лэмпардом рассчитано до лета 2024 года. Лэмпард находился без работы больше года после увольнения из «Челси» в январе 2021-го.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 20 матчах 19 очков.