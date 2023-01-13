Кулибали заявил, что Феликс важный игрок для «Челси»
Защитник «Челси» Калиду Кулибали высказался о дебюте португальского нападающего Жоау Феликса.
«Он талантливый футболист, важный игрок для нас. За 60 минут мы увидели, на что он способен, много хороших вещей. Он может изменить ход игры, может забить и отдать несколько хороших передач. Мы знаем, что он собирается помочь нам. Наличие игрока, который может изменить ситуацию, полезно для уверенности команды», — приводит слова Кулибали официальный сайт «Челси».
23-летний португалец присоединился к «Челси» 11 января 2023 года, а 12 января дебютировал за английский клуб в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». На 58-й минуте нападающий получил прямую красную карточку. «Челси» уступил со счетом 1:2.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|17
|12
|3
|2
|45-16
|39
|
3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
4
|МЮ
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Фулхэм
|19
|9
|4
|6
|32-28
|31
|
7
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|18
|7
|4
|7
|21-21
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
12
|Астон Вилла
|18
|6
|4
|8
|20-26
|22
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|17
|4
|5
|8
|25-31
|17
|
15
|Нот. Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|
16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
17
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
18
|Вест Хэм
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|
19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|
20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
|13.01
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|- : -
|14.01
|15:30
|
МЮ – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|18:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|- : -
|14.01
|18:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|- : -
|14.01
|18:00
|
Нот. Форест – Лестер
|- : -
|14.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|- : -
|14.01
|20:30
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|15.01
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|17:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|15.01
|19:30
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|16
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|16
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2