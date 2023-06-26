Кулибали обратился к болельщикам «Челси» после перехода в «Аль-Хиляль»
Защитник Калиду Кулибали выступил с обращением к болельщикам «Челси» после своего перехода в «Аль-Хиляль».
«Для меня было гордостью выступать под эмблемой «Челси» от первого до последнего матча. Да, сезон выдался не лучшим, но я хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку, которую они оказывали клубу», — написал у себя в Twitter Кулибали.
«Аль-Хиляль» объявил о трансфере Кулибали в воскресенье, 25 июня. 32-летний сенегалец будет выступать за команду из Саудовской Аравии под 3-м номером.
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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Арсенал – Нот. Форест
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Брайтон – Лутон Таун
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|- : -
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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