«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с Рабьо
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает The Athletic.
Руководство английского клуба провело встречу с представителями 28-летнего француза и предложило футболисту контракт. Игрок может стать свободным агентом этим летом — его соглашение с «Ювентусом» действует до конца июня 2023 года.
В сезоне-2022/23 Рабьо забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 40 миллионов евро.
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3
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0
|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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|Лутон Таун
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
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МЮ – Вулверхэмптон
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