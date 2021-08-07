«Вест Хэм» может подписать защитника «Марселя» Чалету-Цара

«Вест Хэм» претендует на защитника «Марселя» Дуйе Чалету-Цара, сообщает L'Equipe.

По информации источника, «молотобойцы» уже сделали предложение по 24-летнему хорвату в размере 14 миллионов евро с возможностью потенциальных бонусных выплат в 3 миллиона евро. Сообщается, что «Марсель» рассчитывает выручить около 20 миллионов евро за футболиста, переговоры сторон продолжаются.

В сезоне-2020/21 Чалета-Цар провел 39 матчей за «Марсель», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.