«Кристал Пэлас» может усилиться полузащитником «Ланса» Дукуре

«Кристал Пэлас» интересуется полузащитником «Ланса» Шейком Дукуре, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 22-летний малиец является приоритетной трансферной целью для главного тренера лондонского клуба Патрика Виейра.

В сезоне-2021/22 Дукуре забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи в 37 матчах за «Ланс». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 15 миллионов евро.