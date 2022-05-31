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Сегодня, 11:16

«Манчестер Сити» интересуется форвардом «Милана» Рафаэлем Леаном

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» планирует присоединиться к гонке за подписание форварда «Милана» Рафаэля Леана.

По данным Foot Mercato, 22-летний нападающий рассматривается главный тренером английского клуба Пепом Гвардиолой, как потенциальная замена Рахиму Стерлингу.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов купить Леана за 120 миллионами евро. Также игроком интересуется «ПСЖ».

Контракт португальского нападающего с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за клуб с 2019 года.

В минувшем сезоне Леан сыграл 42 матча за команду во всех турнира, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.

Источник: https://www.footmercato.net/a7759431223152098093-manchester-city-sattaque-a-rafael-leao
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 Челси 38 21 11 6 76-33 74
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 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
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 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
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 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
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 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
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 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
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 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
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22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
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Манчестер Юнайтед

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П
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Челси

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