Контракт Джеррарда с «Астон Виллой» будет рассчитан на 2,5 года

Стивен Джеррард в ближайшее время станет новым главным тренером «Астон Виллы», сообщает Sky Sports.

По информации источника, контракт с 41-летним англичанином будет подписан в ближайшие 48 часов, соглашение рассчитано на 2,5 года. Английский клуб уже согласовал выплату компенсации шотландскому «Рейнджерс», где в данный момент работает Джеррард.

BREAKING: Steven Gerrard is expected to be appointed Aston Villa manager on a two and a half year deal. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 11, 2021

«Астон Вилла» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками в 11 матчах.