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Контракт Джеррарда с «Астон Виллой» будет рассчитан на 2,5 года

11:59
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Стивен Джеррард в ближайшее время станет новым главным тренером «Астон Виллы», сообщает Sky Sports.

По информации источника, контракт с 41-летним англичанином будет подписан в ближайшие 48 часов, соглашение рассчитано на 2,5 года. Английский клуб уже согласовал выплату компенсации шотландскому «Рейнджерс», где в данный момент работает Джеррард.

«Астон Вилла» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками в 11 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/transfer-centre

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Иван Торопцев все материалы автора

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