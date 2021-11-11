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«Астон Вилла» объявила о назначении Стивена Джеррарда на пост главного тренера

13:07
Стивен Джеррард. Фото ФК «Астон Вилла»
Стивен Джеррард. Фото ФК «Астон Вилла»
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«Астон Вилла» объявила о назначении Стивена Джеррарда на пост главного тренера команды.

Срок контракта с 41-летним англичанином не уточняется. Ранее сообщалось, что специалист заключит соглашение с клубом на 2,5 года.

Предыдущим клубом Джеррарда был шотландский «Рейнджерс», где он работал с лета 2018 года до момента назначения в «Астон Виллу». Вместе с командой он стал чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21, не потерпев ни одного поражения по итогам первенства (32 победы и 6 ничьих).

«Астон Вилла» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками в 11 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Дин Смит, который работал в клубе с октября 2018 года по ноябрь 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.avfc.co.uk/news/2021/november/11/villa-announce-steven-gerrard-as-head-coach/

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Иван Торопцев все материалы автора

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