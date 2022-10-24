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Сегодня, 08:38

Конте заявил, что «Тоттенхэму» пока рано конкурировать с мировыми клубами

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что его команде пока рано конкурировать с крупными клубами чемпионата Англии.

Ранее «шпоры» дома проиграли «Ньюкаслу» (1:2) в АПЛ.

«У нас есть всего два дня, чтобы восстановиться перед важным матчем Лиги чемпионов, при этом у нас много проблем с травмами. Мы пока не относимся к числу топ-команд, которые могут позволить себе терять важных футболистов по ходу сезона», — заявил итальянец на пресс-конференции.

«Тоттенхэм» проиграл второй матч подряд и занимает третье место в АПЛ (23 очка). В следующем туре комнада сыграет на выезде с «Борнмутом» 29 октября.

Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
14
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
15
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
16
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
17
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
19
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 14:30
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 0
22.10 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 3 : 0
22.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 1
22.10 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 4 : 0
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 2 : 3
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 1
23.10 16:00
Вулверхэмптон – Лестер
 0 : 4
23.10 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 1 : 2
24.10 22:00
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 9 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 10 1 1
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