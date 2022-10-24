Гвардиола доволен тем, как Холанн исполняет одиннадцатиметровые

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу того, как форвард Эрлин Холанн реализовывает пенальти.

«Эрлин невероятно исполнил пенальти в матче с «Брайтоном». За все время моей работы в «Манчестер Сити», мы не реализовали 24 удара с точки — это слишком много», — цитирует Гвардиолу журналист Джек Гаган.

В активе 22-летнего норвежца 17 забитых мячей в 11 матчах чемпионата Англии. Два из них забиты с пенальти.