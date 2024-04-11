Клубы АПЛ проголосовали за введение новой технологии определения офсайда

Сегодня на заседании клубов Английской премьер-лиги было единогласно одобрено введение технологии полуавтоматического определения офсайда (САОТ).

Новая система впервые будет использована в АПЛ в сезоне-2024/25. Предположительно, это случится после одного из осенних перерывов на матчи сборных.

Подобная технология уже применяется в турнирах ФИФА и УЕФА.