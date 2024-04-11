Поттер может занять место тен Хага в «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года
Летом 2024 года «Манчестер Юнайтед» может сменить главного тренера, сообщает The Sun. На данный момент команду возглавляет Эрик тен Хаг.
По данным источника, на пост голландца может быть назначен Грэм Поттер, который находится год без работы после увольнения из «Челси».
«Манчестер Юнайтед» на данный момент располагается на шестой строчке в таблице АПЛ. Тен Хаг возглавил команду летом 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75-24
|71
|
2
|Ливерпуль
|31
|21
|8
|2
|72-30
|71
|
3
|Ман. Сити
|31
|21
|7
|3
|71-31
|70
|
4
|Тоттенхэм
|31
|18
|6
|7
|65-45
|60
|
5
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66-49
|60
|
6
|МЮ
|31
|15
|4
|12
|45-46
|49
|
7
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52-56
|48
|
8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65-52
|47
|
9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55-52
|44
|
10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|
11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44-49
|42
|
12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45-55
|41
|
13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47-51
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36-54
|30
|
15
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32-42
|29
|
16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45-58
|29
|
17
|Нот. Форест
|32
|7
|8
|17
|40-56
|25
|
18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45-65
|25
|
19
|Бернли
|32
|4
|7
|21
|32-67
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|31
|3
|7
|21
|30-82
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.04
|14:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|13.04
|17:00
|
Брентфорд – Шеффилд Юн.
|- : -
|13.04
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|- : -
|13.04
|17:00
|
Ман. Сити – Лутон Таун
|- : -
|13.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|13.04
|19:30
|
Борнмут – МЮ
|- : -
|14.04
|16:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|14.04
|16:00
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.04
|18:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|15.04
|22:00
|
Челси – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|19
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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