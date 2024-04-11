Поттер может занять место тен Хага в «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года

Летом 2024 года «Манчестер Юнайтед» может сменить главного тренера, сообщает The Sun. На данный момент команду возглавляет Эрик тен Хаг.

По данным источника, на пост голландца может быть назначен Грэм Поттер, который находится год без работы после увольнения из «Челси».

«Манчестер Юнайтед» на данный момент располагается на шестой строчке в таблице АПЛ. Тен Хаг возглавил команду летом 2022 года.