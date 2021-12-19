Матчи 20-го тура чемпионата Англии могут быть перенесены
Клубы английской премьер-лиги в понедельник, 20 декабря, проведут экстренное совещание, на котором обсудят возможный перенос матчей 20-го тура, информирует The Athletic. Встречи пройдут перед Новым годом — 28, 29 и 30 декабря.
На этой неделе из-за пандемии коронавируса были перенесены сразу шесть матчей АПЛ. В нескольких клубах были зафиксированы выспышки ковида.
Матч «Вулверхэмптон» — «Челси» (0:0) также мог не состояться из-за положительных тестов у «синих». На скамейке запасных у «Челси» из-за вспышки всего было шесть игроков.
АПЛ
20-й тур
28 декабря
«Арсенал» — «Вулверхэмптон»
«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»
«Лестер» — «Ливерпуль»
29 декабря
«Челси» — «Брайтон»
«Брентфорд» — «Манчестер Сити»
30 декабря
«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»
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