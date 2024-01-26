«Челси» сыграет с «Астон Виллой» в 1/16 финала Кубка Англии в пятницу, 26 января. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Челси» — «Астон Вилла» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции Кубка Англии нет. Бесплатно в прямом эфире встречу «Челси» — «Астон Вилла» можно посмотреть в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

В последних пяти очных встречах синие одерживали победу трижды (2:0, 3:1, 4:3П), команда из Бирмингема была сильнее два раза — 1:0, 2:0.

В 1/32 финала Кубка страны команда Маурисио Почеттино уверенно обыграла «Престон Норт Энд» со счетом 4:0, а «Астон Вилла» с минимальным счетом одолела «Мидлсбро».

Кубок Англии: турнирная таблица в актуальном виде и результаты доступны на сайте «СЭ»