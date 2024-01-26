Хаби Алонсо — основной кандидат на пост главного тренера «Ливерпуля»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 42-летний испанец является основным кандидатом на пост главного тренера команды. Летом мерсисайдский клуб покинет Юрген Клопп. Хаби Алонсо выступал в качестве игрока за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год.

Клопп 26 января объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. О своем решении специалист сообщил в обращении к болельщикам команды. Вместе с немецким специалистом «Ливерпуль» покинут тренеры его штаба. Пеп Лейндерс намерен начать самостоятельную карьеру.

После 21 тура АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ.