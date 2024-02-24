Клопп: «Ливерпуль» пишет книгу, которая закроется с моим уходом из клуба»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чего ждет от финала Кубка лиги с «Челси», который состоится завтра, 25 февраля. Он признался, что отдается моменту.

«Хочу выиграть в воскресенье, но не для себя или своей копилки трофеев, а ради парней, клуба и болельщиков. То, чем мы занимаемся на текущий момент — это написание замечательной книги. И когда я уйду, мы закроем эту книгу и поставим ее на полку», — цитирует Клоппа журналист Бен Джейкобс.