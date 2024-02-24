«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом» в чемпионате Англии 24 февраля

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии в субботу, 24 февраля. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Команда Эрика тен Хага с 44 очками располагается на 6-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Лондонский клуб набрал 29 баллов занимает 12-е место.

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