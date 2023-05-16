Клопп о борьбе «Ливерпуля» за выход в Лигу чемпионов: «Мы делаем все, что можем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером» (3:0) в матче 36-го тура АПЛ и оценил шансы своей команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Мы делаем все, что можем. Мне не кажется, что наши шансы высоки, учитывая, как сейчас играют «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Но будет жаль, если кто-то из них оступится, а мы не воспользуемся шансом. Поэтому надо делать свою работу.

«Ньюкасл» и «МЮ» предпочли бы, чтобы мы проиграли «Лестеру». Я бы тоже этого хотел, будь я на их месте. Теперь вопрос в том, допустят ли они ошибку и выиграем ли мы два оставшихся матча. Случится ли это? Я не знаю», — приводит Sky Sports слова Клоппа.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 65 очками, отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 1 очко. «Ньюкасл» с 66 очками идет на третьей строчке, «Манчестер Юнайтед» также набрал 66 очков, но уступает сорокам по дополнительным показателям и находится на одну позицию ниже.