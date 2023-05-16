Маунт хочет уйти из «Челси», несмотря на приход Почеттино
Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт собирается уйти из клуба, несмотря на то, что новым главным тренером команды станет Маурисио Почеттино, сообщает журналист The Guardian Джейком Стайнберг.
Ранее сообщалось, что Почеттино рассчитывает убедить 24-летнего англичанина остаться, но источник оценивает шансы на это как невысокие. Главным претендентом на футболиста является «Ливерпуль», также на игрока претендует «Манчестер Юнайтед».
Маунт — воспитанник «Челси». В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 65 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|
2
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|
3
|Ньюкасл
|35
|18
|12
|5
|63-31
|66
|
4
|МЮ
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|
5
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70-42
|65
|
6
|Брайтон
|34
|17
|7
|10
|66-45
|58
|
7
|Тоттенхэм
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|
8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|
9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|
10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|
11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|
14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|
15
|Вест Хэм
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|
16
|Нот. Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|
17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|
18
|Лидс
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|
19
|Лестер
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|
20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|13.05
|14:30
|
Лидс – Ньюкасл
|2 : 2
|13.05
|17:00
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|2 : 1
|13.05
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|2 : 2
|13.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|2 : 0
|13.05
|17:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|2 : 0
|13.05
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|0 : 2
|14.05
|16:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|2 : 0
|14.05
|16:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|0 : 3
|14.05
|18:30
|
Арсенал – Брайтон
|0 : 3
|15.05
|22:00
|
Лестер – Ливерпуль
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|27
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Рияд Махрез
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|25
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|34
|1
|10
|
|
Хуниор Фирпо
Лидс
|18
|1
|6