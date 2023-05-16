«Тоттенхэм» может подписать вратаря «Брентфорда» Райю

«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Брентфорда» Давидом Райей, сообщает The Telegraph.

«Шпоры» рассматривают 27-летнего испанца как потенциальную замену Уго Льорису, который с большой долей вероятности уйдет из клуба летом. Также на Райю претендует «Челси».

Ожидается, что «Брентфорд» захочет получить за голкипера около 40 миллионов фунтов.

В сезоне-2022/23 Райя провел 36 матчей, пропустил 46 голов и отыграл 11 встреч на ноль. Ранее сообщалось, что футболист не захотел продлевать контракт с «Брентфордом», потому что хочет перейти в топ-клуб.