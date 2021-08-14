Клопп — о победе над «Норвичем»: «Футбол вернулся»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 1-го тура чемпионата Англии с «Норвичем» (3:0).
«Нам пришлось разбираться, как добиться нужного результата, и мы забили три замечательных гола потому, что надавили на соперника. Это хорошее начало.
Мы приехали сюда не для того, чтобы провести самый зрелищный матч. Мы хотели заложить основу для предстоящего сезона — и смогли этого добиться. Футбол вернулся», — цитирует Клоппа BBC.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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