Фил Джонс не отдал Варану четвертый номер в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» перед матчем 1-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (5:1) представил фанатам новичка Рафаэля Варана.

Француз подписал с «красными дьяволами» контракт на четыре года и намеревался взять себе четвертый номер, сообщает Manchester Evening News.

Однако с этим возникли проблемы. Руководство связалось с защитником Филом Джонсом, которому принадлежит четвертый номер, с просьбой отдать его Варану, но тот отказал.

Примечательно, что Джонс в последний раз играл за «МЮ» 26 января 2020 года.