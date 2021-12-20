Клопп о календаре АПЛ: «Еще до коронавируса расписание было напряженным, а сейчас это вообще, как удар под дых»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство календарем команды в АПЛ.

«У «Ливерпуля» игры в среду, воскресенье и вторник, — приводит слова Клоппа BBC Sport. — Это невозможно. У «Ливерпуля» нет столько игроков. Возможно, у нас в команде есть еще пару зараженных. Нельзя просто пытаться пробиться через это».

По мнению тренера, нужно убрать второй матч в полуфинале Кубка лиги.

«Просто играйте в одну игру, когда это будет, мне без разницы. Но ставить встречи на 26 и 28 декабря — это нереально. «Ливерпуль» хочет играть, но нам нужна помощь. Если мы продолжим, то не сможем выступать как обычно. Если сезон остановят и матчей вообще не будет, я нормально к этому отнесусь. Я знаю, что существует проблема, — когда провести эти встречи. Еще до коронавируса расписание было напряженным, а сейчас это вообще, как удар под дых», — сказал он.

После 18 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице.