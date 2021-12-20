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«Челси» хочет приобрести полузащитника «Вулверхэмптона» Невеша

12:49
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«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Рубену Невешу, сообщает TodoFichajes.

По информации источника, главный тренер «Челси» Томас Тухель видит в Невеше усиление для средней линии, так как его не убедил арендованный у мадридского «Атлетико» полузащитник Сауль.

Отмечается, что «Вулверхэмптон» хочет получить за полузащитника 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний португалец забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 18 матчах за «волков».

Дополнительная информация:

https://todofichajes.com/tuchel-pide-el-fichaje-de-ruben-neves/

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Карен Саркисян все материалы автора

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