«Челси» хочет приобрести полузащитника «Вулверхэмптона» Невеша
12:49
«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Рубену Невешу, сообщает TodoFichajes.
По информации источника, главный тренер «Челси» Томас Тухель видит в Невеше усиление для средней линии, так как его не убедил арендованный у мадридского «Атлетико» полузащитник Сауль.
Отмечается, что «Вулверхэмптон» хочет получить за полузащитника 45 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 24-летний португалец забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 18 матчах за «волков».
Дополнительная информация:
https://todofichajes.com/tuchel-pide-el-fichaje-de-ruben-neves/
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