«Челси» хочет приобрести полузащитника «Вулверхэмптона» Невеша

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Рубену Невешу, сообщает TodoFichajes.

По информации источника, главный тренер «Челси» Томас Тухель видит в Невеше усиление для средней линии, так как его не убедил арендованный у мадридского «Атлетико» полузащитник Сауль.

Отмечается, что «Вулверхэмптон» хочет получить за полузащитника 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний португалец забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 18 матчах за «волков».