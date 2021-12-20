Клаттенбург: «Я бы дал Кейну красную карточку за фол на Робертсоне»

Бывший арбитр Марк Клаттенбург высказался о фоле нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна на защитнике «Ливерпуля» Эндрю Робертсоне в матче 18-го тура чемпионата Англии (2:2).

«Если фол Кейна — не красная карточка, то я не знаю, что тогда красная, — написал Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail. — Нога поднято высоко, над голеностопом, видны шипы, подкат запоздалый. С какого ракурса не посмотри, лучше не станет. Эндрю понимал, что если бы не убрал ногу, то с большой вероятностью покинул бы поле на носилках, а Рождество провел бы в ортезе. Отпрыгнув, он избежал серьезного повреждения».

По словам арбитра, он бы показал Кейну красную карточку.

«Я бы дал Кейну красную карточку за фол на Робертсоне. То, что ты капитан национальной команды, не означает, что у тебя есть особое право на такие нарушения правил. Я никогда не относился к важным английским футболистам по-особенному. Ни один арбитр не должен принимать это во внимание», — резюмировал он.

В первом тайме Кейн в подкате попытался отобрать мяч у Робертсона и сбил соперника. Главный арбитр встречи Пол Тирни показал англичанину желтую карточку. Во втором тайме шотландец потерял мяч и, пытаясь вернуть его, ударил по ноге защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла. Тирни показал ему красную карточку.