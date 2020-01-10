Клопп назван лучшим тренером декабря в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выбран лучшим тренером английской премьер-лиги в декабре, сообщает официальный сайт лиги.

5?? #PL wins

1??3?? points clear at the ?@LFC's Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for December ?#PLAwards pic.twitter.com/M2kbEmkS8h — Premier League (@premierleague) January 10, 2020

Под руководством немецкого специалиста команда выиграла все пять матчей в чемпионате за месяц. «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

В нынешнем сезоне Клопп был признан тренером месяца уже в четвертый раз. Таким образом, он повторил рекорд тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы, установленный в сезоне-2017/2018.