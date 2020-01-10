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Клопп назван лучшим тренером декабря в АПЛ

15:12
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выбран лучшим тренером английской премьер-лиги в декабре, сообщает официальный сайт лиги.

Под руководством немецкого специалиста команда выиграла все пять матчей в чемпионате за месяц. «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

В нынешнем сезоне Клопп был признан тренером месяца уже в четвертый раз. Таким образом, он повторил рекорд тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы, установленный в сезоне-2017/2018.

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