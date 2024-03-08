Клопп назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Пеп — лучший тренер в мире. При моей жизни он выдающийся менеджер. То, как он повлиял на футбол... Выиграно много трофеев, но он ведет себя так, будто никогда ничего не выигрывал... Его страсть необыкновенна», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» на своем поле примет «Манчестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ. Игра пройдет 10 марта. Начало — в 18.45 по московскому времени.