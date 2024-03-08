Холанн — о ван Дейке: «Думаю, что он главный игрок «Ливерпуля». Просто монстр»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн высказался об игре защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Я думаю, что он главный игрок «Ливерпуля». Вирджил просто монстр. Мне нравится играть против таких игроков, как ван Дейк, потому что это настоящая проверка», — приводит слова Холанна Eurosport.

Матч 28-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится в субботу, 9 марта. Начало — в 18.45 (мск).

На данный момент команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице, набрав 62 очка. «Ливерпуль» располагается на первой строчке (63 очка).