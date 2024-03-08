Холанн — о ван Дейке: «Думаю, что он главный игрок «Ливерпуля». Просто монстр»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн высказался об игре защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
«Я думаю, что он главный игрок «Ливерпуля». Вирджил просто монстр. Мне нравится играть против таких игроков, как ван Дейк, потому что это настоящая проверка», — приводит слова Холанна Eurosport.
Матч 28-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится в субботу, 9 марта. Начало — в 18.45 (мск).
На данный момент команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице, набрав 62 очка. «Ливерпуль» располагается на первой строчке (63 очка).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|20
|4
|4
|70-24
|64
|
2
|Ливерпуль
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
3
|Ман. Сити
|28
|19
|6
|3
|63-28
|63
|
4
|Астон Вилла
|28
|17
|4
|7
|59-41
|55
|
5
|Тоттенхэм
|27
|16
|5
|6
|59-39
|53
|
6
|МЮ
|28
|15
|2
|11
|39-39
|47
|
7
|Вест Хэм
|28
|12
|7
|9
|45-49
|43
|
8
|Брайтон
|28
|11
|9
|8
|50-44
|42
|
9
|Вулверхэмптон
|28
|12
|5
|11
|42-44
|41
|
10
|Ньюкасл
|28
|12
|4
|12
|59-48
|40
|
11
|Челси
|27
|11
|6
|10
|47-45
|39
|
12
|Фулхэм
|28
|10
|5
|13
|40-44
|35
|
13
|Борнмут
|28
|9
|8
|11
|41-52
|35
|
14
|Кр. Пэлас
|28
|7
|8
|13
|33-48
|29
|
15
|Брентфорд
|28
|7
|5
|16
|40-52
|26
|
16
|Эвертон
|28
|8
|7
|13
|29-39
|25
|
17
|Нот. Форест
|28
|6
|6
|16
|34-50
|24
|
18
|Лутон Таун
|28
|5
|6
|17
|41-59
|21
|
19
|Бернли
|28
|3
|5
|20
|27-62
|14
|
20
|Шеффилд Юн.
|28
|3
|5
|20
|24-74
|14
|16.03
|15:30
|
Арсенал – Челси
|- : -
|16.03
|18:00
|
Бернли – Брентфорд
|- : -
|16.03
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|16.03
|18:00
|
Лутон Таун – Нот. Форест
|- : -
|16.03
|18:00
|
МЮ – Шеффилд Юн.
|- : -
|16.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|16.03
|20:30
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|- : -
|17.03
|17:00
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|17.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|17.03
|19:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|19
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|25
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7