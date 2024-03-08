Почеттино — об освистывании «Челси»: «Нечего жаловаться. Мы понимаем болельщиков»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о том, что болельщики синих освистывали команду.

«Нечего жаловаться. Мы полностью понимаем ситуацию и разочарование. Нам нужно совершенствоваться в том, как мы играем, и в результатах, и попытаться изменить это ощущение. Нам нужно улучшить отношения с нашими болельщиками», — приводит слова Почеттино Football London.

После 26 туров чемпионата Англии «Челси» находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков.

11 марта лондонский клуб проведет домашний матч с «Ньюкаслом». Начало — в 23.00 (мск).