Клопп может возглавить «Барселону» после ухода из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может сменить Хави в «Барселоне».

По информации источника, приглашение Клоппа всегда было мечтой президента «Барселоны» Жоана Лапорты, но ранее этот вариант никогда всерьез не рассматривался в связи с контрактом 56-летнего немца с «Ливерпулем».

Хави тренирует «Барселону» с 2021 года. В текущем сезоне клуб с 44 очками занимает третье место в ла лиге после 20 матчей.

26 января Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона.

Немецкий специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы завоевали семь трофеев, по разу выиграв АПЛ, Кубок Англии. Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.