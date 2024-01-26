«Челси» за рекордные для женского футбола 450 тысяч евро подписал нападающую «Леванте» Рамирес

«Челси» оформил переход нападающей «Леванте» Майры Рамирес. Контракт с 24-летней колумбийкой рассчитан до лета 2028 года.

По информации Daily Mail, лондонцы заплатили за игрока 450 тысяч евро и еще 50 тысяч евро предусмотрены в качестве бонусов. «Челси» установил новый рекорд в женском футболе.

Предыдущий рекорд принадлежал «Барселоне», которая в 2022 году заплатила около 400 тысяч евро за переход футболистки «Манчестер Сити» Киры Уолш.

Трансферный рекорд «Челси» в мужском футболе составляет 121 миллион евро, именно столько «синие» заплатили «Бенфике» за полузащитника Энцо Фернандеса в январе 2023 года.