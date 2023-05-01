Клопп — о трансферных планах «Ливерпуля»: «Эта команда написала сенсационную историю, но теперь мы начинаем новую»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о планах «Ливерпуля» на летнее трансферное окно.

«Мы будем вести дела. Мы должны найти правильных игроков. Эта команда написала сенсационную историю, но теперь мы начинаем новую», — цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо.

После 33 матчей «Ливерпуль» с 56 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Мерсисайдцы отстают от первого места на 20 очков.