«Брайтон» в ближайшее время объявит о трансфере Жоау Педру

Форвард «Уотфорда» Жоау Педру продолжит карьеру в «Брайтоне», сообщает Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 21-летний бразилец уже прошел медосмотр перед трансфером. По информации источника, официальное объявление о переходе нападающего состоится в ближайшее время. Ожидается, что сумма сделки составит 30 миллионов фунтов стерлингов.

Жоау Педру играет за «Уотфорд» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей в чемпионшипе, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.