Кейн оценил шансы сборной Англии на победу в чемпионате Европы 2024 года

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн оценил шансы сборной Англии на победу в ближайшем чемпионате Европе, который состоится летом в Германии.

«У нас хорошие шансы. Англия давно не выигрывала трофей, поэтому игроки постараются это исправить. Надеюсь, команде поможет тот факт, что я играю в Германии. Я стараюсь подавать хороший пример и быть лидером на поле», — цитирует Кейна Kicker.

Англия сыграет на Евро-2024 в одной группе со сборными Словении, Дании и Сербии.