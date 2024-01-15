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Кейн оценил шансы сборной Англии на победу в чемпионате Европы 2024 года

Виктория Кравченко
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн оценил шансы сборной Англии на победу в ближайшем чемпионате Европе, который состоится летом в Германии.

«У нас хорошие шансы. Англия давно не выигрывала трофей, поэтому игроки постараются это исправить. Надеюсь, команде поможет тот факт, что я играю в Германии. Я стараюсь подавать хороший пример и быть лидером на поле», — цитирует Кейна Kicker.

Англия сыграет на Евро-2024 в одной группе со сборными Словении, Дании и Сербии.

Гарри Кейн
Сборная Англии по футболу
ФК Бавария
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
8
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 1 : 1
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 1 : 0
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 2 : 3
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 0
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 2
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
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Брайтон – Вулверхэмптон
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Доминик Соланке

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Борнмут

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

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 8
Олли Уоткинс

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Астон Вилла

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