Варан хочет продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан хочет продлить контракт с командой, сообщает Sky Sports. Футболист сообщил своим агентам, что хочет выступать в манкунианском клубе.

Ранее «МЮ» не захотел активировать опцию по продлению договора еще на один сезон. Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне 30-летний защитник провел 12 матчей в АПЛ, забив 1 гол.