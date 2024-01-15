Экс-тренер сборной Англии Эрикссон рассказал, какой клуб мечтал возглавить

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон рассказал, какой клуб мечтал тренировать.

«Мой отец всегда поддерживал «Ливерпуль». Я тоже являюсь болельщиком «красных». Мне всегда хотелось занять пост главного тренера мерсисайдцев», — цитирует специалиста Sky Sports.

11 января специалист рассказал, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

После 20 туров мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице АПЛ.