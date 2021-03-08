Кейн и Сон установили рекорд АПЛ

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (4:1). Один из голов футболист забил с точной передачи Сон Хын Мина.

По данным Opta Sport, в сезоне-2020/21 Кейн и Сон 14 раз ассистировали друг другу. Футболисты установили новый рекорд АПЛ по этому показателю. Ранее лучшей связкой были Алан Ширер и Крис Саттон, играющие в «Блэкберне» в сезоне-1994/95. На их счету было 13 ассистов друг другу.

«Тоттенхэм» в 28 матчах АПЛ набрал 45 баллов и занял 6-е место в турнирной таблице.