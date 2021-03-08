Фанаты «Ливерпуля» начали сбор средств на трансфер Мбаппе

Болельщики «Ливерпуля» решили организовать сбор денег для перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Фанаты планируют собрать 250 миллионов фунтов.

«В мире около 100 миллионов болельщиков «Ливерпуля». Если бы каждый из них принял участие и пожертвовал по 2,50 фунта, то удалось бы собрать достаточно денег для подписания Мбаппе. Давайте объединим усилия», — говорится в петиции.

Сбор средств проходит на сервисе GoFundMe. На данный момент пожертвовано 2300 фунтов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего француза в 180 миллионов евро.