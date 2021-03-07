Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не скрывал удовлетворения после завершения матча 27-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (2:0).

«Второй гол был прекрасен, -приводит слова тренера BBC. — Шоу показал, что из себя представляет на самом деле. Еще утром его участие было под большим вопросом, ему прошлось пройти обследование для того, чтобы получить право играть. И какой матч он выдал!

Лучшим игроком матча стал Марсьяль, а ведь его участие было под еще большим вопросом, чем Люка.

«Ман Сити» настолько далеко в таблице, что и думать нельзя ни о чем, кроме того, чтобы выиграть свои матчи и просто быть лучше, чем год назад. Мы были третьими, так что мы хотим подняться в таблице, конечно".