Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Кевин де Брейне: «Не могу понять, как мы проиграли «МЮ»

03:37
Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне после поражения от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (0:1) признался, что не понимает, как его команда проиграла.

— Не могу понять, как мы проиграли этот матч, — цитирует BBC де Брейне. — На мой взгляд, у «Манчестер Юнайтед» сегодня не было ни одного шанса. В конце концов, хорошо, что мы вышли дальше.

Думаю, что «Сити» сыграл небрежно. «МЮ» забил свой гол из ничего. Мы должны были и будем учиться на ошибках. Если выиграем финал, никто не будет говорить об этом матче.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир