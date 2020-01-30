Кевин де Брейне: «Не могу понять, как мы проиграли «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне после поражения от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (0:1) признался, что не понимает, как его команда проиграла.

— Не могу понять, как мы проиграли этот матч, — цитирует BBC де Брейне. — На мой взгляд, у «Манчестер Юнайтед» сегодня не было ни одного шанса. В конце концов, хорошо, что мы вышли дальше.

Думаю, что «Сити» сыграл небрежно. «МЮ» забил свой гол из ничего. Мы должны были и будем учиться на ошибках. Если выиграем финал, никто не будет говорить об этом матче.