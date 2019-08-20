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Кэрролл вспомнил самые необычные травмы в карьере

06:40
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Нападающий «Ньюкасла» Энди Кэрролл рассказал о самых необычных травмах в карьере. 30-летний форвард присоединился к «сорокам» на правах свободного агента.

— Однажды получил травму, пытаясь перелезть через балкон пьяным во время предсезонной подготовки, — цитирует the Mirror Кэрролла. — Тогда упал с балкона и получил повреждение. В другой раз играл в настольный теннис, запрыгнул на стол, приземлился на него и сломал, подвернув лодыжку. Но это не моя вина. Не хочу в одиночестве сидеть в тренажерном зале. Хочу быть в гуще событий.

Кэрролл начинал в «Ньюкасле» профессиональную карьеру в 2006 году. В 2011-м он перешел в «Ливерпуль» за 35 миллионов фунтов стерлингов — это стало рекордной продажей для клуба.

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